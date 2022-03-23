لبنان

المفتي قبلان: لا نريد طائفا سياسيا جديدا بل طائفا ماليا جديدا

Lebanon 24
23-03-2022 | 07:44
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أصدر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان البيان الآتي:
"لا نريد طائفا سياسيا جديدا بمقدار ما نريد طائفا ماليا جديدا، وأي تسوية مالية أو نقدية أو قضائية يجب أن تلحظ الكارثة الهيكلية للبلد. المطلوب عقلية هيكل جديد، لأن أعمدة النظام المالي الحالي خاوية جدا وأقرب لمغارة علي بابا وأشبه بملهى للقمار. المطلوب تخصيص يوم لمنصب النظافة السياسية، والعين على تركيبة المجلس النيابي الجديد والبيئة الكيمائية للدماغ السياسي وبداية مصير لبنان تحدده الانتخابات النيابية".
المصدر: الوكالة الوطنية
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