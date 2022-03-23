لبنان

الرئيس بري استقبل وزير الاتصالات

Lebanon 24
23-03-2022 | 08:03
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استقبل رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وزير الاتصالات جوني القرم حيث جرى عرض للاوضاع العامة وآخر المستجدات وشؤونا متصلة بقطاع الاتصالات .
القرم غادر دون الادلاء بتصريح.
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نبيه بري

جوني القرم

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