الرئيس بري استقبل وزير الاتصالات



استقبل رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وزير الاتصالات جوني القرم حيث جرى عرض للاوضاع العامة وآخر المستجدات وشؤونا متصلة بقطاع الاتصالات .

القرم غادر دون الادلاء بتصريح.