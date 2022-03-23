لبنان

قبيل مشاركته في جلسة مجلس الوزراء وزير العدل يُوقّع مرسوما هاما... ما هو؟

Lebanon 24
23-03-2022 | 08:16
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أفادت معلومات للـ"ال بي سي" أنّ وزير العدل هنري خوري وقّع قبيل مشاركته في جلسة مجلس الوزراء مرسوم التشكيلات القضائية المتعلقة بتعيين رؤساء أصيلين لمحاكم التمييز الذين تتألف منهم الهيئة العامة لمحكمة التمييز.
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