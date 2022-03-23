المطران عوده استقبل رئيس منظمة فرسان مالطا.. حرب: مجتمع من دون أخلاق لا يمكن أن يستمر

استقبل متروبوليت بيروت وتوابعها المطران الياس عوده قبل ظهر اليوم الوزير السابق بطرس حرب الذي قال بعد الزيارة: "قمت بزيارة سيدنا الياس لأخذ بركته وللتشاور معه في القضايا الوطنية وفي الظروف والصعوبات التي يمر فيها لبنان. لا شك أننا في كل مرة نزور سيدنا يزودنا بروحه الوطنية الكبيرة التي يتحلى بها والتي يعبر عنها باسم كل اللبنانيين. عندما أسمع سيدنا يتكلم عن القضايا الوطنية والتي تتعلق بالسيادة وبالأخلاق، لأن مجتمعا من دون أخلاق لا يمكن أن يستمر، أشعر وكأنه يعبر عن رأيي".ثم استقبل المطران عوده، رئيس منظمة فرسان مالطا السيد مروان صحناوي الذي أطلعه على أعمال المنظمة والمساعدات التي تقدمها للبنانيين".