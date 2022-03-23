بوحبيب بحث مع غريو في تداعيات الازمة الاوكرانية الروسية لجهة الامن الغذائي على لبنان

بحث وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بوحبيب مع سفيرة فرنسا لدى لبنان آن غريو في تداعيات الازمة الاوكرانية الروسية لجهة الامن الغذائي على أوروبا والمنطقة خصوصا على لبنان. كما تم البحث في التحرك الذي يقوم به الاتحاد الاوروبي وفرنسا في موضوع التصويت على مشاريع القرارات المطروحة حاليا في الأمم المتحدة .كما التقى الوزير بو حبيب سفير الاتحاد الاوروبي لدى لبنان رالف طراف مع سفراء مجموعة الدول السبع وتم البحث ايضا في تداعيات الازمة الاوكرانية الروسية والتنسيق مع لبنان لجهة العمل داخل المنظمات الدولية لايجاد حل للازمة كما تناول البحث الانتخابات النيابية المقبلة.