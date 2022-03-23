لبنان

إلى الاهالي والطلاب.. وزارة التربية تعلن تاريخ انتهاء العام الدراسي والفصل الأخير

Lebanon 24
23-03-2022 | 08:33
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أعلن وزير التربية عباس الحلبي في مذكرة ادارية، تحديد مواعيد الامتحانات المدرسية في الثانويات والمدارس الرسمية للعام الدراسي 2021 -2022.
 
وحدد نهاية العام الدراسي بتاريخ الخميس 30-6-2022. على ان تجرى امتحانات الفصل الاخير في الثانويات والمدارس الرسمية لصفوف شهادة الثانوية العامة بكل فروعها والشهادة المتوسطة اعتبارا من 26 ايار 2022، على ان تنتهي كحد اقصى يوم الاثنين في 6 حزيران 2022، على ان تودع لوائح النتائج النهائية لدى المنطقة التربوية في مهلة اقصاها نهاية دوام يوم الاثنين في 13-حزيران-2022 ضمنا.

واعلن الحلبي بأن امتحانات الفصل الاخير واعمال التصحيح لبقية السنوات المنهجية في الثانويات والمدارس الرسمية ستجري ابتداء من الاثنين في 20 حزيران 2022 على ان تنتهي في 7 تموز كحد أقصى، على ان تستثني منها الايام المعتمدة لاجراء الامتحانات الرسمية وتودع لوائح النتائح النهائية لتلامذة هذه السنوات لدى المناطق التربوية في مهلة اقصاها يوم الخميس في 28 تموز 2022.

كما أعلن نهاية الدراسة في صفوف الروضات يوم الخميس 16 حزيران 2022.
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