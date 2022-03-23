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لبنان
الحلبي اثر لقائه الخطيب: لجعل الانتخابات النيابية محطة للتطلع الى الامام في جو من الاستقرار والهدوء
Lebanon 24
23-03-2022
|
09:05
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استقبل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب ظهر اليوم في مقر المجلس، وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، في حضور رئيس الجامعة الإسلامية في لبنان الوزير السابق الدكتور حسن اللقيس.
وأطلع الوزير الحلبي الشيخ الخطيب على نشاطات الوزارة وجهودها لإنقاذ العام الدراسي، وجرى البحث في القضايا والشؤون الوطنية ولا سيما التربوية منها.
ونوه الخطيب ب"جهود الوزير الحلبي وسعيه لحفظ القطاع التربوي"، وشدد على "ضرورة تعاون القطاعات التربوية لإنقاذ العام الدراسي والنهوض بالمسيرة التربوية في مواجهة المخاطر والأزمات المعيشية المتراكمة".
وأكد أن "لبنان وطن العيش المشترك والشراكة بين مكوناته الوطنية ، ونحن حرصاء على حفظ وحدته الوطنية وتعزيز التضامن الوطني بين مختلف مكوناته والعمل للتخفيف من حدة الازمة المعيشية على المواطنين، لذلك نطالب بإشاعة ثقافة التعاون والتواصل بين اللبنانيين ونبذ الخلافات والمناكفات والتزام الخطاب الوطني المعتدل الذي يرسخ وحدة البلد ويحفظ أمنه واستقراره ويخفف من الاحتقان السياسي".
وبعد اللقاء أدلى الوزير الحلبي بالتصريح التالي: "جئنا لسؤال خاطر نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى سماحة الشيخ علي الخطيب وهي زيارة محبة ومودة الى هذا البيت الكريم الذي تربطني فيه علاقات شخصية تعود الى عشرات السنوات، وكانت مناسبة تحدّثنا فيها عن الوضع العام والأوضاع المستجدة على الصعد كافة، وأخذنا بتوجيهاته واستمعنا الى تحليله بتقييم هذا الوضع، وضرورة تخفيف منسوب التوتر الجاري في البلد بصورة خاصة عشية الانتخابات النيابية، كما تداولنا موضوع إمكان جمع رؤساء الطوائف من جديد لكي يتداولوا الأوضاع الراهنة وتخفيف معاناة اللبنانيين".
اضاف:"كما كانت مناسبة بوجود حضرة رئيس الجامعة الإسلامية معالي الأستاذ الدكتور حسن اللقيس لتداول أيضا موضوع الجامعة التي أخذت الكثير من الإجراءات جعلت منها على الطريق الذي يخرجها من الأزمة التي مرت بها قضايا التعليم العالي منذ فترة قصيرة، وأنهينا الحديث بالتمني على أن يكون هذا البلد في مرحلة تخفف على اللبنانيين المعاناة ولا تجعل من الانتخابات النيابية الا محطة للتطلع الى الامام في جو من الاستقرار والهدوء".
المصدر:
الوكالة الوطنية
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