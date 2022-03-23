لبنان

إنترنت "ألفا" تتوقف في طرابلس ومحيطها... ما القصة؟

Lebanon 24
23-03-2022 | 08:56
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ عطلا طرأ على شبكة "ألفا" في طرابلس. وقد تسبب في توقف جزئي في خدمة الانترنت في المدينة ومحيطها.
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