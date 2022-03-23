ختم 7 مستودعات للطحين بالشمع الاحمر في سوق صيدا

سطر مفتشو مصلحة الاقتصاد في الجنوب 7 محاضر ضبط، إثر جولة قاموا بها على سبعة مستودعات للطحين في سوق صيدا التجارية، بمساندة قوة من الأمن العام، وذلك بعد التأكد من عدم التزامهم ببيع مادة الدقيق للمواطنين بالتسعيرة الرسمية المعتمدة من قبل وزارة الاقتصاد.واستنادا لمضمون المحاضر الـ7، أصدر النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان قراراً قضى بختم المستودعات المخالفة بالشمع الاحمر، على أن يتم بعدها توقيف أصحابها والتحقيق معهم ليبنى على الشيء مقتضاه.