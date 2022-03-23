لبنان

الطوابير عادت... هذا ما تشهده المحطات

Lebanon 24
23-03-2022 | 09:57
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شهدت محطات المحروقات زحمة كبيرة، حيث اصطفت عشرات السيارات لتعبئة الوقود، بينما رفعت معظم المحطات الممتدة على اوتوستراد خلدة بالاتجاهين خراطيمها، وتوقفت عن تعبئة البنزين للزبائن.
 
 
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