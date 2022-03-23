الطوابير عادت... هذا ما تشهده المحطات

شهدت محطات المحروقات زحمة كبيرة، حيث اصطفت عشرات السيارات لتعبئة الوقود، بينما رفعت معظم المحطات الممتدة على اوتوستراد خلدة بالاتجاهين خراطيمها، وتوقفت عن تعبئة البنزين للزبائن.