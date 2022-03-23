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لبنان
الطوابير عادت... هذا ما تشهده المحطات
Lebanon 24
23-03-2022
|
09:57
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شهدت محطات المحروقات زحمة كبيرة، حيث اصطفت عشرات السيارات لتعبئة الوقود، بينما رفعت معظم المحطات الممتدة على اوتوستراد خلدة بالاتجاهين خراطيمها، وتوقفت عن تعبئة البنزين للزبائن.
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محطات
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