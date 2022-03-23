قائد الجيش استقبل الجنرال ارولدو لازارو

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة قائد قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان الجنرال ارولدو لازارو، لمناسبة توليه مهامه الجديدة في لبنان، وجرى التداول في علاقات التعاون بين الجيش اللبناني واليونيفل.