لبنان

قائد الجيش استقبل الجنرال ارولدو لازارو

Lebanon 24
23-03-2022 | 10:35
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 استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة قائد قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان الجنرال ارولدو لازارو، لمناسبة توليه مهامه الجديدة في لبنان، وجرى التداول في علاقات التعاون بين الجيش اللبناني واليونيفل.
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ارولدو لازارو

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