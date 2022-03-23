لبنان

نزع التعديات على شبكة الكهرباء في اقليم التفاح

Lebanon 24
23-03-2022 | 10:53
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بالتنسيق مع مؤسسة كهرباء لبنان والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني، قامت شركة مراد بحملة نزع التعديات على الشبكة في منطقة اقليم التفاح لتأمين ثبات الشبكة وتخفيف الحمولة عن الخط 3، احد مخارج محطة الاولي المربوطة بالمعامل الكهرومائية التابعة لمصلحة الليطاني. وقد شملت حملة نزع التعديات انشطة العملات الرقمية التي تستهلك الكثير من الطاقة، وتحرم الأهالي من الكهرباء وتحول دون استقرار الخط رقم 3.
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