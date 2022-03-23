لبنان

هذه أول لائحة انتخابية في البقاع

Lebanon 24
23-03-2022 | 11:07
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سجلت، قبل 53 يوما من موعد الانتخابات النيابية في 15 أيار، أول لائحة إنتخابية ليس في دائرة زحلة فحسب وإنما في محافظة البقاع، وهي لائحة النائب ميشال ضاهر "سياديون مستقلون" وتضم: ميشال ضاهر رئيسا للائحة عن المقعد الكاثوليكي، عمر حلبلب عن المقعد السني، سمير صادر عن المقعد الماروني، يوسف قرعوني عن المقعد الأرثوذكسي، فراس أبو حمدان عن المقعد الشيعي ومارتين دمرجيان عن المقعد الأرمني.
 
كما أن لائحة النائب ميشال ضاهر هي أول لائحة كانت اكتملت في دائرة البقاع الاولى.
المصدر: الوكالة الوطنية
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