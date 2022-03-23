هذه أول لائحة انتخابية في البقاع

سجلت، قبل 53 يوما من موعد الانتخابات النيابية في 15 أيار، أول لائحة إنتخابية ليس في دائرة زحلة فحسب وإنما في محافظة البقاع، وهي لائحة النائب ميشال ضاهر "سياديون مستقلون" وتضم: ميشال ضاهر رئيسا للائحة عن المقعد الكاثوليكي، عمر حلبلب عن المقعد السني، سمير صادر عن المقعد الماروني، يوسف قرعوني عن المقعد الأرثوذكسي، فراس أبو حمدان عن المقعد الشيعي ومارتين دمرجيان عن المقعد الأرمني.كما أن لائحة النائب ميشال ضاهر هي أول لائحة كانت اكتملت في دائرة البقاع الاولى.