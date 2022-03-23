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لبنان
إرتفاع إضافي لسعر دولار "صيرفة"... هذا ما سجّله اليوم
Lebanon 24
23-03-2022
|
11:38
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صدر عن مصرف لبنان البيان التالي:
بلغ حجم التداول على منصة "Sayrafa" لهذا اليوم /67,000,000/$ سبعة وستون مليون دولار أميركي بمعدل 21850 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.
على المصارف ومؤسسات الصرافة الإستمرار بتسجيل كافة عمليات البيع والشراء على منصة "Sayrafa" وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص.
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