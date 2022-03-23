لبنان

سرقة كابلات كهربائية من محطة التحويل الرئيسية في بيت ملّات

Lebanon 24
23-03-2022 | 11:51
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أقدم مجهولون على سرقة كابلات كهربائية من محطة التحويل الرئيسية في بلدة بيت ملّات في عكّار، وفروا لجهة مجهولة.

وطلب الأهالي من المعنين في المنطقة بضرورة إصلاح العطل وإعادة التيار الكهربائي للمنطقة.
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