يتوقع أن يفيد أكثر من 200000 شخص... الوكالة الأميركية للتنمية تطلق مشروع ترشيد إدارة المياه والصرف الصحي

أطلقت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID رسميا اليوم مشروع ترشيد إدارة المياه والصرف الصحي WSC، بحضور مديرة الوكالة إيلين ديفيت، مستشارة وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض سوزي الحويك، وممثلي مؤسسات المياة الإقليمية الأربعة وأصحاب المصالح المحليين.ديفيتوتحدثت ديفيت فقالت: "احتفلنا أمس بيوم المياه العالمي لتذكيرنا بأن المياه قيمة وأساسية للحياة نفسها. كما أنه تذكير بأن علينا جميعا العمل الآن للمحافظة على هذا المورد الحيوي. لقد أصبح شح المياه تحديا عالميا يهدد الحياة والصحة والتطور الاقتصادي. ولذلك، نحن هنا اليوم لتعزيز إلتزامنا على المدى الطويل الحفاظ على إمكانية الحصول على المياه بشكل موثوق ومستدام في لبنان، وبالأخص من خلال المشروع WSC التابع لوكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة. وخلال السنوات الثلاث المقبلة، نتوقع أن يفيد مشروع مياه الصرف الصحي والمحافظة عليها أكثر من 200000 شخص من خلال زيادة القدرة على إدارة مياه المجاري ومياه الصرف الصحي لزيادة فعالية مرافق المياه العامة من أجل إدارة مصادر المياه وتعزيز إدارة المواطن لهذه الموارد".عقلمن جهته، قال نائب رئيس WSC جورج عقل: "من خلال مشروع مياه الصرف الصحي والمحافظة عليها، نأمل أن تقوم مؤسسات المياه في لبنان بتطوير خدمة أكثر استدامة تحمي موارد المياه والبيئة معا".بيانوأفاد بيان للوكالة الأميركية أن "المشروع الجديد، الذي تصل قيمته إلى 115 مليون دولار، يرتكز على حماية موارد مياه لبنان وتحسين قدرات معالجة الصرف الصحي، وإشراك المواطنين والمقيمين معا لحفظ مصادر المياه المتضائلة"، مشيرا إلى أن" المشروع الجديد يبدأ بعد إنهاء مشروع المياه في لبنان LWP، الذي تبلغ كلفته 75 مليون دولار لمدة خمس سنوات، والذي عمل مع مؤسسات مياه لبنان في الشمال والجنوب والبقاع وبيروت وجبل لبنان وسلطة نهر الليطاني بين عامي 2015 و2021 لتحسين إمكانية الحصول على خدمات المياه المقدمة إلى المجتمعات اللبنانية".ولفت إلى أن مشروع المياه في لبنان قام بتحديث البنية التحتية الحالية وتشييد مرافق جديدة، والإشراك في القطاع الخاص، وتوطيد المشاركة المدنية للمساعدة في إبلاغ المواطنين المسؤولين عن المياه وتطويرهم وتشجيعهم على تسديد فواتير المياه والمحافظة عليها"، مشيرا إلى أن "مشروع مياه الصرف الصحي والمحافظة عليها سيعتمد على النجاح الذي يحققه مشروع مياه لبنان من خلال الاستثمار في أنظمة الطاقة الشمسية، وتوفير دعم التشغيل والصيانة، وتحسين إدارة مياه المجاري ومياه الصرف الصحي معا. سيساعد مشروع مياه الصرف الصحي والمحافظة عليها مؤسسات المياه للحفاظ على خدمات المرافق العامة المهمة الخاصة بها واستدامتها، بينما تقلل من تكاليف إنتاجها، وبالتالي يستمر الناس في الحصول على مياه شرب نظيفة".واشار الى ان "الوكالة الأميركية للتنمية الدولية تدعم قطاع المياه في لبنان لأكثر من ثلاثين عاما من خلال بفضل استثمارات بقيمة 250 مليون دولار. ولقد استفاد أكثر من مئتي مليون شخص من خدمات المياه المحسنة بما في ذلك ساعات التغطية الإضافية وجودة مياه الشرب المحسنة".