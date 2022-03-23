لبنان

توقيف مهندس في بيروت للاشتباه بفعله هذا الجرم

Lebanon 24
23-03-2022 | 12:41
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن توقيف المهندس "م.أ.ر" في بيروت في قصر العدل للاشتباه به بتزوير مستندات عقارية.
 
وكانت شعبة المعلومات داهمت منزله في بعلبك للتفتيش عن بعض المستندات قبل توقيفه.
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