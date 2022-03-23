توقيف مهندس في بيروت للاشتباه بفعله هذا الجرم

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن توقيف المهندس "م.أ.ر" في بيروت في قصر العدل للاشتباه به بتزوير مستندات عقارية.

وكانت شعبة المعلومات داهمت منزله في بعلبك للتفتيش عن بعض المستندات قبل توقيفه.