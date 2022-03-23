رسالة من قلب أوروبا.. لبنان بعلبكي وعبد الرحمن الباشا يتألقان فنيا في رومانيا

وسطَ المآسي التي تشهدها أوكرانيا في ظلّ الحرب الدائرة فيها، شاءت الجارةُ رومانيا أن تكون ساحةً للسلام عبر مسارِح الأمل فيها.من وحيِ الفنّ، تبرزُ رسالة المحبّة التي لا تأبه لنيران الحرب، وهنا الرواية وكلّ الحكاية، لأنّ الانتصارَ سيكون كبيراً من أجل الذات والإنسانية.المفارقة الكبرى هنا هو أنه ستكون للبنان بصمة في قلب تلك الرسالة الصادحة من رومانيا، البلد الذي يشهدُ مباشرة على أحزان الحرب الأوكرانية. نعم، سيكون للفنّ اللبناني كلمةٌ مفصلية من قلبِ أوروبا، عنوانها السلام، الفن، وإرادة البقاء رغم كل الصعوبات والمآسي.يوم الجمعة المقبل (25 آذار الجاري)، ستُضاء سماء مدينة ترانسلفانيا - رومانيا بحفلٍ موسيقي يقوده المايسترو اللبناني لبنان بعلبكي. فعلياً، فإن الحفل الأول سيشهد على تعاونٍ بين بعلبكي والفنان اللبناني عبد الرحمن الباشا، وذلك بمشاركة رائعة لأهم الأوكسترات في أوروبا.الحفلُ الأوّل المُنتظر سيقام على مسرح "Auditorium Maximum" بمناسبة الأسبوع الفرونكفوني، وفي رحابه سيتم عزف مقطوعة للمؤلف اللبناني جورج باز، الذي يصف بعلبكي حياته بـ"المثيرة للاهتمام"، ويقول لـ"لبنان24": "باز كان مؤلفاً موسيقياً بارعاً، وقد اخترنا أن نأخذ منه مقطوعة من فلكلور لبناني".ويضيف بعلبكي: "بعد ذلك، سيكون هناك عزف على البيانو Ravel: piano concerto للمؤلف الفرنسي "رافيل" لمحاكاة الفنِ بأصالة رومانيا الشاهدة على العطاءِ الفني الذي لا ينضبُ أبداً".وأوضح بعلبكي أنه "بعد حفل ترانسلفانيا، سيُقام حفلان في بوخارست وذلك على مسرح Romanian Atheneum الذي يعتبرُ من أجمل المسارح في أوروبا وأعظمها إذ تأسس عام 1888 ويعتبرُ نابضاً بالحيوية والفن على الدوام"، وأضاف: "في بوخارست، سنكون مع عبد الرحمن الباشا إذ سنقدم مقطوعة جورج باز ومن ثمّ سيكون هناك عزفٌ على البيانو لمقطوعات خاصة بالمؤلف الفرنسي "رافيل". وفي الجزء الثاني من الحفلين في بوخارست ستنضم إلينا السوبرانو اللبنانية ماري جوزيه مطر التي عملنا سوياً بالكثير من الحفلات في لبنان، وهي الآن مقيمة في فرنسا. وفعلياً، فإن حفل بوخارست الأول هو أول تعاونٍ لي مع مطر خارج لبنان، وحتماً فإن الأمسيات الموسيقية الرائعة ستكون بمواكبة سفارات العديد من الدول".وأكد المايسترو اللبناني أن الحفلات الثلاث التي تقام في رومانيا هي برعاية مباشرة من السفارة اللبنانية في بوخارست، وأردف: "السفيرة رنا مقدم تواكب وتتابع إقامة هذه الحفلات بشكل متواصل، وقد كان لها دورٌ كبير في المساعدة على إجلاء الطلاب اللبنانيين في أوكرانيا، كما أنها تدعم دائماً الأعمال الثقافية والفنية".بحسب بعلبكي، فإنّ الأوكسترا التي تواكب الحفلات المقامة في رومانيا هي واحدة من أهم الأوركسترات في قلب القارة الأوروبية، مشيراً إلى أن العنصر اللبناني سيكون موجوداً فيها، وأضاف: "أحرص دائماً على أن نقدم رسالة عن لبنان بأنه بلد الفن والعطاء والثقافة. لدينا قامات فنية كبيرة لبنانية تعيش في أوروبا. ولهذا، أحرص على أن يكون لبنان حاضر في قلب كل حفلٍ لنقول أن لبنان هو بلد الحضارة، بلد الجمال والطاقات".وختم: "رسالتنا دائماً هي أن الفن هو رسالة للسلام وسط الحروب.. ومن خلال حفلاتنا، سنؤكد أن المآسي لن تنتصرَ علينا، وسنبقى نواجه كل المصاعب العزفِ، بالألحان التي تحاكي الأشجان، وحتماً هذه رسالتنا لكل العالم، من بلد الفن والروعة، لبنان".