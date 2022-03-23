لبنان

خريس: سنحافظ على المكتسبات المحققة بفعل المقاومة

Lebanon 24
23-03-2022 | 12:54
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 اكد عضو كتلة "التحرير والتنمية" النيابية النائب علي خريس خلال القائه كلمة حركة امل في احتفال تأبيني في بلدة بدياس ان "حركة امل ستحافظ على المكتسبات التي تحققت بفعل المقاومة وستبقى رايتا التنمية والتحرير متلازمتين"، مشيرا الى ان "استكمال مشروع النهوض بالجنوب وبكل المناطق المحرومة مستمر وسيتحقق لاننا نؤمن بأن العدالة الاجتماعية هي اساس بناء الاوطان".
 
حضر الاحتفال رئيس المكتب السياسي لحركة امل جميل حايك، المفتي الشيخ احمد قبلان، مفتي صور وجبل عامل الشيخ حسن عبدالله وقيادات من الحركة وجمعية "كشافة الرسالة الاسلامية" وممثلون عن الفصائل الفلسطينية ووفود اغترابية وفاعليات دينية وبلدية واختيارية وحشد من ابناء البلدة والجوار.
 
وتطرق خريس الى الاستحقاق الانتخابي وقال: "اننا على مشارف هذا الاستحقاق  كلنا امل بأن الجنوب سيقول كلمته كما عهدناه وفيا لمن حرر الارض وبذل الغالي والنفيس في سبيل مقاومة العدو الاسرائيلي".
 
واضاف: "اننا نطمح ان يكون لبنان دائرة انتخابية واحدة وبذلك نكون بدأنا باخراجه من اتون المذهبية والطائفية والمناطقية التي يسعى البعض الى تكريسها بحجج واهية".
 
وختم ان "حركة امل تدعو كل القوى السياسية الى المشاركة في اقرار قانون اللامركزية الادارية من اجل تفعيل دور الادارات والتخفيف عن المواطن اعباء التنقل بين الدوائر لانجاز المعاملات من منطقة الى اخرى".
 
وكان قدم الحفل التأبيني المربي  حيدر قعفراني واختتم بمجلس عزاء حسيني تلاه السيد نصرات قشاقش ثم القى الدكتور علي قعفراني كلمة العائلة شكر فيها كل المعزين بوفاة فقيدهم وفي مقدمتهم الرئيس نبيه بري وقيادة حركة امل.
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