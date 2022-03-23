لبنان

خمس حالات وفاة بكورونا في لبنان.. ما جديد الإصابات؟ (صورة)

Lebanon 24
23-03-2022 | 13:05
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أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 414 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ بدء انتشار الوباء إلى 1089419. 
كما وسجل لبنان خمس حالات وفاة ما رفع العدد التراكمي للوفيات إلى 10263. 
 
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