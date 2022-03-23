لبنان

انقطاع بعض الطرقات في بلدة الخرايب وقرى الزهراني بسبب غزارة الامطار وانسداد المجاري

Lebanon 24
23-03-2022 | 13:30
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أدت غزارة الامطار وبعض العوائق التي تسببها السيول، الى قطع بعض الطرقات في عدد من قرى وبلدات القضاء لا سيما في بلدة الخرايب، وإعاقة السير في الشارع العام.
 
وعمل عناصر "الدفاع المدني الرسالي" التابع لمركز الخرايب التطوعي - جمعية "الرسالة للاسعاف الصحي"، بمعاونة لجنة الأشغال في بلدية الخرايب، على تصريف المياه المتجمعة في منطقة السكنية - قرب محطة الراشد، نتيجة غزارة الأمطار وانسداد المجاري بالأتربة والحصى والأوساخ بسبب الأشغال والحفريات.
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