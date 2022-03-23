مديرية المنية في القومي احيت ذكرى الاول من آذاربنات: قررنا المشاركة في الانتخابات لطرح رؤيتنا لمفهوم الدولة الوطنية

أحيت مديرية المنية التابعة لمنفذية طرابلس في الحزب السوري القومي الاجتماعي مناسبة الأول من آذار باحتفال حضره رئيس الحزب ربيع بنات، ومسؤولو الحزب وممثلون عن الفصائل الفلسطينية والاحزاب اللبنانية، وحشد من القوميين.بناتوألقى بنات كلمة استذكَر خلالها مسألة الأسير يحيى سكاف حيث قال: "أيها القوميون والاجتماعيون، لقد أرسى زعيمنا مفاهيم وقيما ومناقب جديدة في مجتمعنا، أنصعها وأوضحها ما كتب بدمه، وقد سار على دربه في التضحية وبذل الذات الآلاف من القوميين الاجتماعيين الذين بذلوا حياتهم وأموالهم ودماءهم إيمانا بسورية وانتصارا لشعبها، وليس آخرهم الرفيق البطل الأسير يحيى سكاف ابن المنية الذي مرت الذكرى الرابعة والأربعون لعمليته البطولية منذ أيام".اضاف: "إن استمرار الدولة اليهودية الزائلة بادعائها استشهاد الرفيق البطل يحيى سكاف على الرغم من الأدلة التي تؤكد وجوده في زنازينها، يشكل فضحا لممارساتها وجرائمها، وتعنتها في احتقار مواثيق الأمم المتحدة ولا سيما اتفاقية جنيف بشأن معاملة الأسرى، ويوضح انحياز ما يسمى المجتمع الدولي الرافع لشعارات حقوقِ الإنسان، للدولة اليهودية العنصرية الزائلة".وتابع متناولا التهميش والحرمان الذي يطال بلدة المنية: "نزور بلدة المنية اليوم، البلدة المهمشة المقهورة المحرومة من أبسط مشاريع الإنماء، التي يقبع شبابها وشاباتها في آفة البطالة والأزمة الاقتصادية التي دخلت كل منزل في لبناننا الحبيب. ولا بد أن نحمل المسؤولية هنا للنظام السياسي والسياسات المالية والاقتصادية المتبعة منذ عقود، التي كرست الاهتمام والإنماء لبعض المناطق هاملة البعض الآخر شمالا وبقاعا وجنوبا، مما أدى إلى نمو التناحر والاقتتال بين أبناء الوطن الواحد".وفي موضوع الانتخابات النيابية المقبلة أكد بنات مجددا دعوته "شعبنا في لبنان، لقول الكلمة الفصل في صناديق الاقتراع بناء على عدم رضانا عن النظام السياسي والسياسات الاقتصادية المتبعة منذ عقود والتي أكدت فشلها في بناء دولة وطنية حقيقية، قررنا المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة ترشيحا واقتراعا آملين فوز رفقائنا ودخولهم في الندوة البرلمانية لطرح رؤيتنا لمفهوم الدولة الوطنية وبغاية تحقيق مشاريعنا النهضوية التي تكرس الهوية الوطنية وتجعل أبناء الوطن الواحد سواسية في الحقوق والواجبات، وتثبيتا لموقفنا من الصراع على خيرات بلادنا".مديرية المنيةوألقى سمير زريقة كلمة مديرية المنية حيث قال: "ولادة فتى آذار هي ولادة أسس القضية القومية في مبادئ الحزب السوري القومي الاجتماعي المعبرة عن شخصية الأمة وإرادتها ووضع الغاية الواضحة لإحداث نهضة قومية شاملة للحياة القومية بكل مظاهرها ولترقية هذه الحياة بالنظام القومي الاجتماعي الجديد، لتأخذ الأمة مكانها اللائق بين الأمم.وختم قائلا أن "عهد الذل قد انقضى وقد وضعنا له حدا وابتدأنا عهد عز ومجد فتحناه بقوة إيماننا وسواعدنا، وسنبقى رجاله المتمكنين إلى النهاية".عائلة سكافكما كان لعائلة الأسير يحيى سكاف كلمة ألقاها رئيس لجنة الأسير جمال السكاف، حيث قال: "نلتقي اليوم في مدينة المنية مدينة عميد الأسرى في السجون الإسرائيلية المناضل يحيى سكاف، في أجواء الذكرى الرابعة والأربعين لاعتقاله لنحيي ذكرى ميلاد الزعيم أنطون سعاده، الذي أكد بالفعل والممارسة بأن الحياة وقفة عز فقط. ما زال هذا الحزب في طليعة المدافعين عن الأمة وقضاياها المحقة وخصوصا مقاومته للعدو الصهيوني والإرهاب اللذين يعملان على تفتيت أمتنا والسيطرة على مقدراتها".واضاف: "من هنا من مدينة المنية، مدينة الأسير يحيى سكاف والشهداء الأبطال الذين سقطوا في فلسطين وجنوب لبنان على طريق تحرير الأرض نتوجه بالتحية إلى الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، والتحية إلى المقاومة في لبنان، والتحية إلى الحزب القومي وإلى كل الشهداء الذين رووا بدمائهم الطاهرة أرض الوطن والتي أنبتت نصرا سيتذكره التاريخ بكل فخر واعتزاز".وفي ختام الاحتفال قدمت زهرات مديرية المنية باقة من الورود لبنات عربون تقدير.