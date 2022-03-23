ماس كهربائي يتسبب بحريق منزل في صور (صور)

شب حريق كبير في منزل تعيش فيه عائلة من أب وأم و٥ اطفال في محلة المعشوق شرق مدينة صور ( حي القبة )، وذلك نتيجة ماس كهربائي.



وعلم ان الحريق اتى على جميع محتويات المنزل ولكن من دون سقوط اصابات، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24".