لبنان

ماس كهربائي يتسبب بحريق منزل في صور (صور)

Lebanon 24
23-03-2022 | 13:48
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شب حريق كبير في منزل تعيش فيه عائلة من أب وأم و٥ اطفال في محلة المعشوق شرق مدينة صور ( حي القبة )، وذلك نتيجة ماس كهربائي.

وعلم ان الحريق اتى على جميع محتويات المنزل ولكن من دون سقوط اصابات، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24".
 
 
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