لبنان

في عكّار سرقة تقدّر بالملايين

Lebanon 24
23-03-2022 | 14:02
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أقدم عدد من اللصوص ليل أمس بالتسلل إلى سطح منزل المواطنة "ع.ع" في بلدة عين يعقوب بعكّار وسرقة طناجر وغيرها من الممتلكات حيث قدّرت قيمة المسروقات بحوالي ثلاثين مليون ليرة لُبنانية.

وقد إدعت المواطنة أمام مخفر بلدة بينو بقوى الأمن الداخلي الذي باشرَ بالتحقيقات، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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