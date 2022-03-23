المحافظ خضر استقبل وفداً شبابياً في بعلبك

استقبل محافظ بعلبك الهرمل محافظ بشير خضر في مكتبه في مركز المحافظة في بعلبك وفدا شبابيا من "الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب"، ضمن اطار مشروع "تعزيز تضامن الشباب للحد من التطرف"، بهدف تعزيز التعاون بين الادارة والمحافظة من ناحية والشباب والمجتمع المحلي من ناحية أخرى. واطلعوا على طبيعة مهام المحافظ وسبل التعاون بين الشباب والمحافظة.