لبنان

شركة محروقات تبيع البنزين إلى الموزعين بأسعار مخالفة للتسعيرة الرسمية

Lebanon 24
23-03-2022 | 14:12
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تابعت مديرية حماية المستهلك جولاتها الرقابية في الاسواق، بتوجيه من وزير الاقتصاد والتجارة امين سلام، ونظمت محضر ضبط بحق احدى الشركات المستوردة للمحروقات لقيامها ببيع مادة البنزين إلى الموزعين باسعار مخالفة للتسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه، مما انعكس سلباً على توفر البنزين في محطات المحروقات وخلق بلبلة في الاسواق.
 
كما نظمت عددا من محاضر الضبط بحق اصحاب مولدات كهربائية خاصة لعدم التزامهم التسعيرة الرسمية للكيلوواط الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه، ولعدم استكمال تركيب العدادات عملا بقرار وزير الاقتصاد والتجارة.
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