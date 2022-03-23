المرشح حميد رفول زار مطران الكاثوليك في الشمال

زار المرشح عن المقعد الماروني في طرابلس المهندس حميد رفول، يرافقه المحامي العقيد المتقاعد سيمون مخائيل وإسبر ملحم وباسل رفول، مطران الروم الملكيين الكاثوليك في طرابلس والشمال جاورجيوس إدوار ضاهر، في المطرانية، بحضور الشماس جورج ديب.وتطرق البحث الى "معاناة الانسان كافة، في ظل الضائقة الاقتصادية والتحضيرات الجارية للانتخابات النيابية في دائرة الشمال الثانية طرابلس - المنية - الضنية".وأثنى ضاهر على "جهود رفول الآيلة إلى توطيد وترسيخ أواصر العيش المشترك في مدينة طرابلس".من جهته، وعد رفول "المطران ضاهر بمتابعة هذه المهمة وتضافر كل الجهود للوصول الى الغاية المرجوة، والوقوف بجانب المواطنين الذين يعانون من ضائقة اقتصادية صعبة".