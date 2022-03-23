لبنان

قطاع الأطباء في التقدمي دان الاعتداء على أحد أفراد الطاقم الطبي في مستشفى قبرشمون

Lebanon 24
23-03-2022 | 14:30
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دان قطاع الأطباء في الحزب التقدمي الاشتراكي في بيان، "بشدة الاعتداء الذي حصل في مستشفى قبرشمون الحكومي على أحد أفراد الطاقم الطبي، في الوقت الذي يبذل فيه المستشفى إدارة وأطباء وممرضين قصارى الجهود لتوفير العناية الطبية اللازمة للمرضى، وهم يستحقون لأجل مهماتهم كل التقدير والدعم".
 
ودعا "القوى الأمنية والأجهزة المعنية إلى العمل على توفير الحماية الضرورية للجسم الطبي، بعد تكرار هذه الحوادث، وأن تقوم الدولة بما يلزم لضمان استمرار عمل المرافق الطبية والصحية، في ظل التحديات والصعوبات الكبيرة التي تواجهها".
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