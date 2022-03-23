لبنان

طليس: لمعالجة مشكلة اشتراط استلام المحطات للبنزين بالفريش دولار

Lebanon 24
23-03-2022 | 14:32
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دعا رئيس اتحادات ونقابات النقل البري بسام طليس الجهات الحكومية المعنية التحلي بروح المسؤولية والاسراع بمعالجة مشكلة اشتراط فرض استلام المحطات لمادة البنزين بالفريش دولار والتي ادت الى اقفال المحطات ابتداء من ظهر اليوم.
 
وحذر طليس من "تداعيات هذه الازمة على قطاع النقل البري والتي تهدد لقمة عيش اكثر من 50 الف عائلة من السائقين العموميين وتعطل حركة النقل في لبنان".
 
ودعا طليس "الحكومة مجتمعة وبشكل عاجل لحل هذه الازمة الجديدة والمستجدة".
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