لبنان

انسحاب المرشح حسن كحول في دائرة الشوف - عاليه من المعركة الإنتخابية

Lebanon 24
23-03-2022 | 14:43
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اعلن المرشح عن المقعد السني، في دائرة الشوف  - عاليه حسن كحول من بلدة برجا، في بيان اليوم، عن انسحابه من المعركة الانتخابية، وقال كحول: "لما كنت قد ترشحت للانتخابات النيابية عن المقعد السني في دائرة جبل لبنان الرابعة  الشوف - عاليه، نزولا عند رغبة رفاقي واصدقائي في مجموعة ثوار برجا، وبعد التعهد واغداق الوعود بوجود تمويل للمرشح وحملته وللائحة وهذا لم يتوفر حتى الان ولعدم امتلاكي للامكانيات المادية لخوض معركة انتخابية، وخاصة في أكبر دائرة انتخابية في لبنان، وبهدف عدم تشتيت اصوات الناخبين في برجا وتجيير اصواتهم لمرشحين من خارج برجا، وحيث انني لا اسعى من اجل منصب مهما علا شأنه وحرصا على توحيد الجهود ورص الصفوف، اعلن انسحابي من المعركة الانتخابية لمصلحة برجا اولا، داعيا اهلي في برجا الى التصويت للمرشح البرجاوي التغييري الاوفر حظا والمنخرط في لائحة تستطيع تأمين حواصل انتخابية وتعزيز موقعه على اللائحة بالاصوات التفضيلية".
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