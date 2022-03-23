لبنان

تحليق معاد فوق قرى بنت جبيل ومرجعيون

Lebanon 24
23-03-2022 | 14:50
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يحلق الطيران المعادي على علو مرتفع في سماء قضاء بنت جبيل وفوق قرى منطقة مرجعيون.
المصدر: الوكالة الوطنية
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