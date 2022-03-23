القومي: عملية ابو القيعان في بئر السبع ضربة موجعة للعدو الصهيوني

اشاد الحزب السوري القومي الإجتماعي، في بيان اليوم، ب"العملية البطولية التي نفذها الأسير المحرّر محمد غالب أبو القيعان ضد المغتصبين الصهاينة في بئر السبع جنوب فلسطين المحتلة".ورأى أن هذه "العملية النوعية تشكل ضربة موجعة للعدو الصهيوني، فهي تكشف عجز هذا العدو عن حماية أمن كيانه المصطنع وقطعان مستوطنيه".واكد الحزب أن "مقاومة أبناء شعبنا في فلسطين للاحتلال الصهيوني هي مقاومة مشروعة، وهي إلى تصاعد حتى إلحاق الهزيمة بالمحتل الغاصب ودحره عن فلسطين كل فلسطين وكل أرضنا القومية".