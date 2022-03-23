المرتضى يزور المفتي دريان: نحيي الجهد الذي بذله سماحة المفتي لوأد الفتنة

زار الوزير القاضي محمد وسام المرتضى دار الفتوى حيث التقى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان ووجه له دعوة لحضور نشاط ثقافي يُقام يوم الجمعة في مسرح قصر الاونيسكو بمناسبة عيد البشارة، العيد الجامع بين المسيحيين والمسلمين، وكانت ايضاً مناسبة للتداول في شؤون عامة.ووضع الوزير المرتضى المفتي في أجواء الدور الذي تقوم به الوزارة في "بث ثقافة الوعي وقبول الآخر والتعاون بل والتكامل معه في بناء جسور التلاقي والمحافظة على نعمة التنوع التي لولاها لما كان لبنان"، كما أثنى الوزير على "الجهد الذي بذله سماحة المفتي لوأد الفتنة ولا سيما المذهبية التي يراد لها أن تشتعل لإشعال الساحة اللبنانية من جملة ما يحاك للبنان".بدوره، أكد المفتي دريان على وجوب المحافظة على نعمة التنوع التي تميز البلد، واثنى على الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الثقافة وعلى رأسها الوزير المرتضى في هذا الإطار.