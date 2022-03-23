لبنان

المرتضى يزور المفتي دريان: نحيي الجهد الذي بذله سماحة المفتي لوأد الفتنة

Lebanon 24
23-03-2022 | 15:15
A-
A+
Doc-P-934529-637836689750896669.jpg
Doc-P-934529-637836689750896669.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
زار الوزير القاضي محمد وسام المرتضى دار الفتوى حيث التقى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان ووجه له دعوة لحضور نشاط ثقافي يُقام يوم الجمعة في مسرح قصر الاونيسكو بمناسبة عيد البشارة، العيد الجامع بين المسيحيين والمسلمين، وكانت ايضاً مناسبة للتداول في شؤون عامة.

ووضع الوزير المرتضى المفتي في أجواء الدور الذي تقوم به الوزارة في "بث ثقافة الوعي وقبول الآخر والتعاون بل والتكامل معه في بناء جسور التلاقي والمحافظة على نعمة التنوع التي لولاها لما كان لبنان"، كما أثنى الوزير على "الجهد الذي بذله سماحة المفتي لوأد الفتنة ولا سيما المذهبية التي يراد لها أن تشتعل لإشعال الساحة اللبنانية من جملة ما يحاك للبنان". 

بدوره، أكد المفتي دريان على وجوب المحافظة على نعمة التنوع التي تميز البلد، واثنى على الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الثقافة وعلى رأسها الوزير المرتضى في هذا الإطار.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:08 | 2022-03-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:51 | 2022-03-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:15 | 2022-03-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:02 | 2022-03-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:11 | 2022-03-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:25 | 2022-03-23
18:27 | 2022-03-23
18:08 | 2022-03-23
18:06 | 2022-03-23
18:00 | 2022-03-23
17:47 | 2022-03-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website