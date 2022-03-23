حملة طبية لمستشفى الهمشري في برج الشمالي بالتعاون مع أطباء بلا حدود

نظمت مستشفى الهمشري حملة طبية مجانية بتوجيهات من سفير دولة فلسطين أشرف دبور، والمدير العام لمستشفى الهمشري رياض أبو العينين ، وبالتنسيق مع قائد منطقة صور اللواء توفيق عبد الله، واللجنة الشعبية وفي حضور أعضاء الشعبة، ووحدة الإسعاف والطوارئ في المستشفى، بالتعاون مع "منظمة أطباء بلا حدود" في مخيم برج الشمالي حيث تواجد فريق من المستشفى في قاعة عمر عبد الكريم وبعدها قام بالتجول داخل المخيم وإعطاء اللقاح داخل سيارات الإسعاف لمن تعذر عليه الوصول الى القاعة.ومنح الفريق لقاح "فايزر" للفئات العمرية المستهدفة من "عمر ١٢ سنة وما وفوق"، فضلا عن إجراء فحوص PCR لكل من يظهر عليه أعراض كوفيد -19، كما وقام بمعاينة المرضى وتقديم الأدوية المجانية لمن يحتاج إليها.