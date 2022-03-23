لبنان

التقرير اليومي لمستشفى الحريري: الحالات الحرجة 5 وحالة وفاة واحدة

Lebanon 24
23-03-2022 | 16:33
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أفاد التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي في شأن آخر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا /Covid-19 بأن:
- عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد-١٩:
Pfizer: 18
Moderna: 63
- عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الساعات ال24 المنصرمة: 61 فحصا
- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا داخل المستشفى للمتابعة: 7
- عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال الساعات ال24 المنصرمة: 1
- عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الساعات ال24 المنصرمة: 1
- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1671 حالة شفاء
- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 0
- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 5
- حالات وفاة: 1".
وختم التقرير: "إن مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي في خدمتكم من الاثنين إلى الجمعة".
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