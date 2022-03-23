التقرير اليومي لمستشفى الحريري: الحالات الحرجة 5 وحالة وفاة واحدة

أفاد التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي في شأن آخر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا /Covid-19 بأن:- عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد-١٩:Pfizer: 18Moderna: 63- عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الساعات ال24 المنصرمة: 61 فحصا- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا داخل المستشفى للمتابعة: 7- عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال الساعات ال24 المنصرمة: 1- عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الساعات ال24 المنصرمة: 1- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1671 حالة شفاء- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 0- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 5- حالات وفاة: 1".وختم التقرير: "إن مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي في خدمتكم من الاثنين إلى الجمعة".