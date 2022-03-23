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لبنان
رئاسة الجمهورية: ما ذكره النائب أبي عاصي كلام كاذب
Lebanon 24
23-03-2022
|
16:27
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نفى مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ما نسبه النائب بيار ابي عاصي من كلام ادعى فيه ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قاله في الفاتيكان عن "حماية حزب الله للمسيحيين في لبنان". وقال مكتب الاعلام ان "ما ذكره النائب ابي عاصي كلام كاذب لا اساس له من الصحة وهو يدخل في اطار حملة الادعاءات والافتراءات التي يروجها الحزب الذي ينتمي اليه النائب ابي عاصي والتي بدأت قبل الزيارة الى الفاتيكان وفي اثنائها والتي سوف تستمر حتما بعد انتهائها". واكد مكتب الاعلام ان "كل الاضاليل التي تولى الحزب المذكور ترويجها عن الزيارة الى الفاتيكان اصبحت مكشوفة ولم تعد تنطلي على احد، لاسيما ان مواقف الرئيس عون والكرسي الرسولي كانت واضحة وعلنية خصوصا لجهة التأكيد على ان المسيحيين في لبنان ليسوا في خطر ليكونوا بحاجة لحماية من احد". وشدد مكتب الاعلام على ان "مواقف الرئيس عون معروفة في هذا الخصوص ولن تلغيها او تؤثر عليها مثل هذه الحملات المسعورة المعروفة الاهداف".
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