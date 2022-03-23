لبنان

إعتصام لحراك مرجعيون والمتقاعدين والمودعين أمام فرنسبنك في جديدة مرجعيون

Lebanon 24
23-03-2022 | 16:56
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نفّذ تجمع "حراك مرجعيون" والمتقاعدون والمودعون، اعتصاما أمام مصرف "فرنسبك" في جديدة مرجعيون في ظل طقس ماطر، للمطالبة بكشف مصير ودائعهم، ورفضا لتجزئة رواتبهم.
وندّد المعتصمون بسياسات مصرف لبنان النقدية متوعدين بالتصعيد.
وتسبّب التحرك بزحمة سير، وعملت قوى الجيش والأمن الداخلي التي واكبت المعتصمين، على تسهيل المرور.
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