تجمّع أمام معمل الزوق الحراري مطالبا بإزالة مواد خطرة

قام مواطنون مساء اليوم، بالتجمّع أمام معمل الزوق الحراري، للمطالبة برفع مواد خطرة موجودة في معمل الزوق الحراري وتلفها، لما تشكله من خطر على حياة المواطنين في قضاء كسروان.

وواكبت التجمع إجراءات أمنية نفذها الجيش في المكان.