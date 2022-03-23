لبنان

تجمّع أمام معمل الزوق الحراري مطالبا بإزالة مواد خطرة

Lebanon 24
23-03-2022 | 17:47
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قام مواطنون مساء اليوم، بالتجمّع أمام معمل الزوق الحراري، للمطالبة برفع مواد خطرة موجودة في معمل الزوق الحراري وتلفها، لما تشكله من خطر على حياة المواطنين في قضاء كسروان.
وواكبت التجمع إجراءات أمنية نفذها الجيش في المكان.
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تجمّع

الزوق

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