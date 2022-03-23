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لبنان
رسائل تطمين
Lebanon 24
23-03-2022
|
18:06
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حسب دبلوماسي لبناني، فإن زيارة وزير خارجية دولة إقليمية فاعلة إلى عاصمتين قريبتين، إحداهما بيروت، تهدف إلى نقل رسائل تطمين إلى جماعة المحور حول تحسّن وضع هذا الفريق، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر:
اللواء
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