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لبنان
عتب
Lebanon 24
23-03-2022
|
18:00
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سجّل وزير خدماتي عتباً على وزير مرشح، وبعد اتصالات اتفق على خطوة تعيد الثقة التي اهتزت، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر:
اللواء
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