توقّعت مصادر متابعة عودة سفير الكويت عبد العال القناعي وسفير المملكة العربية السعودية وليد البخاري الى بيروت، في مطلع الأسبوع المقبل، وذلك في ضوء الموقف الذي سيتخذه اجتماع مجلس التعاون الخليجي، الذي سينعقد 27 الجاري لدراسة رد لبنان على المبادرة الكويتية - الخليجية، على أن يسبق اجتماع المجلس استكمال الاتفاق السعودي ـ الفرنسي على تقديم المساعدات الإنسانية والاجتماعية للبنان.وتقول لـ"الأنباء" الكويتية ان "الطرف الخليجي يراهن على اختبار المواقف اللبنانية وعلى جدية الالتزام بما اعلنه الرئيس نجيب ميقاتي، في ضوء المواقف المستجدة للرئيس ميشال عون في الفاتيكان".