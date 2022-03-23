لبنان

إعلان لائحة المرّ - الطاشناق – القومي اليوم

Lebanon 24
23-03-2022 | 20:26
A-
A+
Doc-P-934580-637836859104095376.jpg
Doc-P-934580-637836859104095376.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
علمت "اللواء" أن "لائحة المرّ - الطاشناق – القومي والمستقلين في دائرة المتن، التي أُنجزت وتضم سبعة مرشحين بلا مرشح ارثوذوكسي ثانٍ، سيتم الاعلان عنها عند الساعة السابعة من مساء اليوم من مكتب نائب رئيس الحكومة الراحل ميشال المر في "العمارة".
وتضُم اللائحة سبعة مرشحين هم: النائب اغوب باقرادونيان (ارمن ارثوذوكس)، ميشال الياس المر(ارثوذوكس)، ليا ابو شعيا (كاثوليك)، رندة عبود (مارونية)، انطون خليل (الحزب القومي- ماروني)، مارون ابو ديوان (ماروني)، ومارون رزق الله (ماروني).
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:08 | 2022-03-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:51 | 2022-03-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:02 | 2022-03-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:15 | 2022-03-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:11 | 2022-03-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
23:14 | 2022-03-23
23:17 | 2022-03-23
23:18 | 2022-03-23
00:07 | 2022-03-24
23:55 | 2022-03-23
23:50 | 2022-03-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website