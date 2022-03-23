اجتماع لهيئة مكتب مجلس النواب

تعقد هيئة مكتب مجلس النواب اجتماعاً اليوم عند الثانية بعد الظهر برئاسة رئيس المجلس نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة للبحث في جدول أعمال الجلسة العامة التي ترجح مصادر نيابية أن تتم الدعوة إليها الأسبوع المقبل قبل بداية شهر رمضان. ولم تؤكد المصادر لـ "البناء" او تنفي أن يتضمن جدول أعمال الجلسة "الكابيتال كونترول"، مشيرة إلى أن الجلسة سوف يتضمّن جدول اعمالها بند فتح الاعتماد الخاص بتغطية نفقات الانتخابات النيابية المقررة في 15 أيار المقبل بقيمة 300 مليار ليرة، ومشروع قانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية لمدة سنة.