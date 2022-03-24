لبنان

إطلاق سراح مواطن خُطف منذ أسبوع... إليكم التفاصيل

Lebanon 24
24-03-2022 | 00:52
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بعد خطفه لمدة أسبوع والمطالبة بفدية مالية، أطلق سراح المواطن حسين محمد الاشهب واستلمه ذووه في جرود البقاع الشمالي، وفق مندوبة "لبنان 24".
 
 
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