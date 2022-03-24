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لبنان
سرقة طناجر ومقالي في ابي سمراء!
Lebanon 24
24-03-2022
|
01:22
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اقدم مجهولون فجر اليوم بالدخول الى منزل المدعو "ل.م" طابق ارضي في منطقة ابي سمراء - شارع الحلوة في طرابلس وقاموا بسرقة جميع الطناجر والمقالي الموجودة في الباحة الخارجية للمنزل وفروا بها.
ظاهرة جديدة يلجأ اليها السارقون بسرقة مسلتزمات المطبخ وذلك لبيعها بأسعار مرتفعة كون معظمها مصنوع من الالمنيوم والنحاس.
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