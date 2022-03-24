لبنان

وأخيرا خبر سار.. بعد الأمطار والصقيع استعدوا لطقس ربيعي دافئ اعتبارا من هذا الموعد

Lebanon 24
24-03-2022 | 01:35
A-
A+
Doc-P-934628-637837044365456771.jpg
Doc-P-934628-637837044365456771.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أفادت صفحة Lebanon Weather Forecast عبر حسابها على "فيسبوك" ان البرودة القطبيّة التي ما زالت موجودة في الأجواء، فتتساقط الأمطار من حين لآخر بين يومي الخميس والجمعة مع ثلوج قد تُلامِس في أوقات الذروة مُرتفعات ال 1000م وسهل البقاع لكن دون أيّ تراكُم يُذكر.

 

البرودة تكون الأشدّ بعد منتصف الليل ولذلك الإحتمال الأكبر لمُلامسة بعض الثلوج 1000م هي خلال هذه الفترات.

 

درجات الحرارة يبقى أقصاها بحدود 13-14 ساحِلاً، 5-6 على جبال ال 1000م وفي البقاع. تتدنّى ليلاً لِتُسجّل 10-11 ساحِلاً، 1-2 على جبال ال 1000م وفي البقاع.

 

تتساقط بعض الأمطار يوم السبت، على أن تنحسر يوم الأحد وتبدأ درجات الحرارة بالإرتفاع بشكل ملحوظ ومحسوس، على أنّ يستقرّ الطقس إبتداءً من يوم الإثنين مع إرتفاع جديد بدرجات الحرارة.

 

 

من جهتها، أفادت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان منخفضا جويا متوسط الفعالية متمركز حاليا جنوب غرب تركيا مصحوب بكتل هوائية باردة يؤثر على الحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية لشهر آذار بحوالي 6 درجات، بحيث تكون المتساقطات متوسطة ويبلغ ذروة فعاليته فجر اليوم الخميس ويستمر تأثيره حتى يوم السبت.

 

طقس الخميس: غائم اجمالا مع انخفاض اضافي وطفيف في درجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية احيانا، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة احيانا بخاصة في المناطق الجنوبية مترافقة بعواصف رعدية وتساقط لحبات البرد، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1000 متر و تلامس ليلا ال800 متر شمالا.

 

الجمعة: غائم جزئيا الى غائم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، تهطل امطار متفرقة وتتساقط الثلوج على ارتفاع 900 مت وما دون في المناطق الشمالية والداخلية، يتحسن الطقس في الفترة المسائية، ويحذر من تشكل الجليد خلال الليل وفي ساعات الصباح الاولى على الطرق الجبلية التي تعلو عن 1000 متر.

 

السبت: غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة ورياح ناشطة احيانا، يتحول خلال النهار الى غائم مع امطار محلية وثلوج على ارتفاع 1200 متر، يحذر من تشكل الجليد على الطرق الجبلية التي تعلو عن 1200 متر، خلال الليل وفي ساعات الصباح الاولى.

 

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:02 | 2022-03-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:52 | 2022-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:41 | 2022-03-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:35 | 2022-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:38 | 2022-03-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:00 | 2022-03-24
07:32 | 2022-03-24
07:10 | 2022-03-24
08:42 | 2022-03-24
08:37 | 2022-03-24
08:34 | 2022-03-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website