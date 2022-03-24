لبنان

ما حقيقة القاء قنبلة في ساحة القبة ليلا؟

Lebanon 24
24-03-2022 | 01:40
A-
A+
Doc-P-934629-637837045629169142.jpg
Doc-P-934629-637837045629169142.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أدت الصاعقة التي سمع دويها ليلا في مدينة طرابلس الى اضرار لحقت بخزان كهرباء في منطقة القبة - طرابلس والاضرار، وجاءت مادية فقط، وفق مندوبة "لبنان 24". 
وكل ما اشيع عن القاء قنبلة في ساحة القبة هو غير صحيح.
 
 
 
مواضيع ذات صلة
الرئيس الأوكراني: القوات الروسية ألقت قنبلة على مدرسة كان يتجه إليها كبار السن وأطفال ونساء
lebanon 24
24/03/2022 14:49:29 Lebanon 24 Lebanon 24
القاء قنبلة يدوية في أحد أحياء نهر البارد (صور)
lebanon 24
24/03/2022 14:49:29 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس ماريوبول: طائرة روسية ألقت قنبلة شديدة الانفجار على مسرح في وسط المدينة يختبئ فيه مئات المدنيين (الجزيرة)
lebanon 24
24/03/2022 14:49:29 Lebanon 24 Lebanon 24
قنبلة تحوّل حفل زفاف إلى مأتم
lebanon 24
24/03/2022 14:49:29 Lebanon 24 Lebanon 24

ساحة القبة

قنبلة

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:02 | 2022-03-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:52 | 2022-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:41 | 2022-03-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:35 | 2022-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:38 | 2022-03-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:00 | 2022-03-24
07:32 | 2022-03-24
07:10 | 2022-03-24
08:42 | 2022-03-24
08:37 | 2022-03-24
08:34 | 2022-03-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website