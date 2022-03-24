ما حقيقة القاء قنبلة في ساحة القبة ليلا؟

أدت الصاعقة التي سمع دويها ليلا في مدينة طرابلس الى اضرار لحقت بخزان كهرباء في منطقة القبة - طرابلس والاضرار، وجاءت مادية فقط، وفق مندوبة "لبنان 24".

وكل ما اشيع عن القاء قنبلة في ساحة القبة هو غير صحيح.