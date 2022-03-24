لبنان

ميقاتي يرأس اجتماعا للجنة الامن الغذائي اليوم بمشاركة القطاعات النقابية المعنية

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
24-03-2022 | 02:00
A-
A+
Doc-P-934634-637837058314477881.jpg
Doc-P-934634-637837058314477881.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

يحل الملف الغذائي بندا اول على جدول أعمال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، تلافيا لاي مخاطر تموينية بسبب الاحداث الجارية في اوكرانيا.

وفي هذا الصدد، وبعدما استمع رئيس الحكومة الى مطالب وهواجس الهيئات الاقتصادية خلال اجتماعه الاثنين الفائت معهم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، سيكون هذا الملف محور اجتماع موسع للجنة الوزارية الخاصة بالامن الغذائي عند الرابعة والربع من بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي.

وقد دعي الى هذا الاجتماع ايضا نقابات السوبرماركت والصناعات الغدائية ومستوردي المواد الغذائية وتجمع اصحاب المطاحن.

وحضر ملف الامن الغذائي حضر ايضا على طاولة مجلس الوزراء  بالامس حيث شدد رئيس الحكومة على وجوب الابتعاد عن التصريحات التي تثير الهلع، مشيرا الى اجتماعات  واتصالات تعقد لتدارك اي نقص وتامين مقومات الامن الغذائي الضرورية.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:02 | 2022-03-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:52 | 2022-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:41 | 2022-03-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:35 | 2022-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:38 | 2022-03-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:00 | 2022-03-24
07:32 | 2022-03-24
07:10 | 2022-03-24
08:42 | 2022-03-24
08:37 | 2022-03-24
08:34 | 2022-03-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website