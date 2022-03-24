ميقاتي يرأس اجتماعا للجنة الامن الغذائي اليوم بمشاركة القطاعات النقابية المعنية

يحل الملف الغذائي بندا اول على جدول أعمال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، تلافيا لاي مخاطر تموينية بسبب الاحداث الجارية في اوكرانيا.

وفي هذا الصدد، وبعدما استمع رئيس الحكومة الى مطالب وهواجس الهيئات الاقتصادية خلال اجتماعه الاثنين الفائت معهم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، سيكون هذا الملف محور اجتماع موسع للجنة الوزارية الخاصة بالامن الغذائي عند الرابعة والربع من بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي.

وقد دعي الى هذا الاجتماع ايضا نقابات السوبرماركت والصناعات الغدائية ومستوردي المواد الغذائية وتجمع اصحاب المطاحن.

وحضر ملف الامن الغذائي حضر ايضا على طاولة مجلس الوزراء بالامس حيث شدد رئيس الحكومة على وجوب الابتعاد عن التصريحات التي تثير الهلع، مشيرا الى اجتماعات واتصالات تعقد لتدارك اي نقص وتامين مقومات الامن الغذائي الضرورية.