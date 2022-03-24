حمية: موضوع الإهراءات لن يخضع للتجاذبات المحلية أو الرهانات الخارجية

غرّد وزير الأشغال علي حمية عبر "تويتر"، قائلاً: "مرفأ بيروت مرفق حيوي عملنا جاهدين على تفعيله وأطلقنا مسار الإصلاح وإعادة إعماره عبر العمل على إعداد الهوية القانونية له وكذلك المخطط التوجيهي، وموضوع كيفية التعاطي مع الإهراءات لن يخضع للتجاذبات المحلية أو الرهانات الخارجية، والقرار بشأنها حكمته مسلمتي القانون والسلامة العامة".

#مرفأ_بيروت مرفق حيوي عملنا جاهدين على تفعيله وأطلقنا مسار الإصلاح وإعادة إعماره عبر العمل على إعداد الهوية القانونية له وكذلك المخطط التوجيهي، وموضوع كيفية التعاطي مع الإهراءات لن يخضع للتجاذبات المحلية أو الرهانات الخارجية، والقرار بشأنها حكمته مسلمتي القانون والسلامة العامة https://t.co/QLbEC17PPf — Ali Hamie | علي حمية (@alihamie_lb) March 24, 2022