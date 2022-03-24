الهبة النقدية العراقية لقضاة لبنان "بالتقسيط المريح"

علم "لبنان 24" من مصدر قضائي مطلع أن الهبة النقدية المقدّمة من قضاة العراق الى نظرائهم اللبنانيين، والبالغة ٣٠٠ ألف دولار أميركي ستُدفع للقضاة "بالتقسيط المريح" وبالعملة الوطنية لا بال fresh $، من دون أن يكشف المصدر القضائي عن سعر الصرف الذي سيتم إعتماده.

وفي سياق متصل، تلقى الصندوق التعاوني للمساعدين القضائيين هبة بلغت مليار ليرة لبنانية من صندوق تعاضد القضاة، وذلك بمبادرة من وزير العدل القاضي هنري الخوري، ورئيس مجلس صندوق تعاضد القضاة المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم، وبجهد ملحوظ من رئيس الصندوق التعاوني للمساعدين القضائيين القاضي جوزف تامر.