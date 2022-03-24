لبنان

الهبة النقدية العراقية لقضاة لبنان "بالتقسيط المريح"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
24-03-2022 | 02:15
A-
A+
Doc-P-934637-637837064371549001.jpg
Doc-P-934637-637837064371549001.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

علم "لبنان 24" من مصدر قضائي مطلع أن الهبة النقدية المقدّمة من قضاة العراق الى نظرائهم اللبنانيين، والبالغة ٣٠٠ ألف دولار أميركي ستُدفع للقضاة "بالتقسيط المريح" وبالعملة الوطنية لا بال fresh $، من دون أن يكشف المصدر القضائي عن سعر الصرف الذي سيتم إعتماده.

وفي سياق متصل، تلقى الصندوق التعاوني للمساعدين القضائيين هبة بلغت مليار ليرة لبنانية من صندوق تعاضد القضاة، وذلك بمبادرة من وزير العدل القاضي هنري الخوري، ورئيس مجلس صندوق تعاضد القضاة المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم، وبجهد ملحوظ من رئيس الصندوق التعاوني للمساعدين القضائيين القاضي جوزف تامر.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:02 | 2022-03-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:52 | 2022-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:41 | 2022-03-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:35 | 2022-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:38 | 2022-03-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:00 | 2022-03-24
07:32 | 2022-03-24
07:10 | 2022-03-24
08:42 | 2022-03-24
08:37 | 2022-03-24
08:34 | 2022-03-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website